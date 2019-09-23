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Gündeme bomba gibi düşen iddia! IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya'dan flaş açıklama

IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya, IMF'nin CHP ve İYİ Parti ile görüştüğü iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.

''Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir"

Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.

Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, "Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara gündemini sarsan iddia

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı gerçekleştirdiği iddiası Ankara gündemine bomba gibi düşmüştü.

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