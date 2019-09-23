HABER /  SPOR

Sergen Yalçın: Öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 5. hafta maçında 1-1 biten Galatasaray maçı sonrası, "Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 5. hafta maçında 1-1 biten Galatasaray maçı sonrası, açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Oyunla ilgili öncelikle seyir zevki olan bir maçtı, son dakikada gelen gol bize bir puan kazandırdı. Oyunda kalmamız çok önemliydi. İlk 25 dakika biz iyiydik ondan sonra yediğimiz golle bocaladık. Karşımızda çok güçlü bir rakip vardı. Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Rakibe çok pozisyon verdik. Oyunu önde kabul ettik, pozisyon vermemiz normaldir. Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu. Oyuncularımı kutluyorum. Bifouma çok hızlı bir oyuncu, yokluğu bizi çok etkiledi. Fofana sadece 2 gün antrenman yaptı. Onun için oynatmadık sakatlanmasın diye. Sıkıntımız çok geniş bir kadromuz yok. Sezon başında UEFA Avrupa kupasında sert maçlar oynadık. Bu sakatlıklarda buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Guilherme kanatta oynaması ise burada iki maçtır çok iyi oynuyor” diye konuştu.

"Keşke 10 dakika uzatılsaydı"
Levent Şahin'in 'maç az uzatıldı' tepkisine ise Sergen Yalçın, "Keşke 10 dakika uzatılsaydı" cevabını verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gündeme bomba gibi düşen iddia! IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya'dan flaş açıklama
Vedat Muriç'e 5 talip! Devre arası Fener'in kapısını çalacaklar
TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası bugün başlıyor! Binlerce lira kara geçebilirsiniz
Nusaybin'de PKK'nın kalleş tuzağı bir sivili daha hayattan kopardı!
İnsanı çileden çıkaran baba şiddeti!
Nevzat Tarhan'dan o tepkiler için açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Albayrak: Üzgünüz ama bunların telafisi var
Samsun'da kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti 1 ölü
Şırnak'ta dikkat çeken operasyon! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırına dikkat çeken zırhlı araç sevkiyatı
Sivas’ta feci kaza: Biri bebek iki kişi öldü
Tüp bebek aşamaları blastosist transferi nedir düşük ihtimali yüksek mi?
Yorumlar