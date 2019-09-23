Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü Ekrem İmamoğlu mu olacak? Bomba kulis

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, “ortak cumhurbaşkanı adayı” olması yönünde söz verdiği iddiasını yazdı.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzun bir süre var ama adaylık tartışması erken başladı. Muharrem İnce'nin "adayım" demesiyle birlikte CHP'de, İnce ve İmamoğlu taraftarları karşı karşıya geldi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 seçimlerinde Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin belirleyici olacağını iddia ederek, bomba bir kulisi okurlarıyla paylaştı.

Gül-Babacan partisinin kuruluş çalışmaları yürütülürken, temas edilen isimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ün, ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştıkları yönünde güvence verildiği söylendiğini yazan Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Kılıçdaroğlu söz verdi

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, “ortak cumhurbaşkanı adayı” olması yönünde kendilerine söz verdiğini ifade ediyorlar. “CHP ile anlaştık, 2023’te Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı” diyorlar. Tabii bu konuda açıklama yapması gereken kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Lideri, şimdiden Abdullah Gül’e ortak adaylık konusunda bir söz verdi mi?"

İmamoğlu ve CHP tabanı ne diyecek?

Ekrem İmamoğlu'nun Türk siyasetinin bir gerceği olduğuna değinen Selvi, "24 Haziran seçimleri öncesinde CHP içinden Gül’e büyük bir direnç gösterilmişti. Ekrem İmamoğlu alternatifi ortaya çıktıktan sonra CHP tabanının, Gül’ün çatı adaylığına ikna olması mümkün mü?" diye sordu.

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