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Milli Savunma Bakanlığı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi. 

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