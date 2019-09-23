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Liverpool, Chelsea'yi devirdi 6'da 6 yaptı

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool, Chelsea'yi deplasmanda 2-1 yendi; 6'da 6 yaptı.

İngiltere'de geride kalan 5 haftada sahadan galibiyetle ayrılan lig lideri Liverpool, Chelsea'ye konuk oldu. Jurgen Klopp'un öğrencileri sahadan 2-1 galip geldi; 6'da 6 yaptı.

Maça etkili başlayan Liverpool, 14. dakikada 1-0 öne geçti. Cezayayı içinde kazanılan serbest vuruşu Muhammed Salah, ayağıyla geri bıraktı. Trent Alexander-Arnold'ın deyim yerindeyse 'füze' gibi vuruşunda top sağ 90'dan ağlarla buluştu. 27. dakikada Chelsea'nin Cesar Azpilicuelta'yla bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

30. dakikada ise Liverpool farkı 2'ye çıkardı. Liverpool'un ceza sahası sol yan çizgisi yakınında kazandığı serbest vuruşu Andrew Robertson altıpas ön çizgisi üzerine ortaladı. Firmino'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak 2. kez Chelsea ağlarıyla buluştu.

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