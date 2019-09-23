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Gol düellosunda Arsenal ölüp ölüp dirildi

Arsenal ölüp ölüp dirildiği ve büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Aston Villa'yı 3-2 yendi.

İngiltere Premier Ligi'ne 2 galibiyetle başlamasına karşın; son haftalardaki düşüşüyle dikkat çeken Arsenal, Aston Villa'yı 2 kez geri düştüğü maçta 3-2 yendi. 

Maçın 20. dakikasında Aston Villa, John McGinn ile öne geçti. Anvar El-Ghazi'nin soldan ortasına altıpas ön çizgisi üzerinde dokunan İskoç oyuncu konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Aradığı golü bulamayan Arsenal'de 41. dakikada Maitland Niles'in kırmızı kart görmesi işleri iyice zora soktu ve ilk yarıyı Aston Villa 1-0 önde tamamladı. 59'da Nicolas Pepe, kazanılan penaltıda topu ağlarla buluşturdu; ancak 89 saniye sonra Aston Villa tekrar öne geçti. Arsenal defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu orta sahada alan Jack Grealish, soldan ceza sahası yan çizgisi yakınına kadar taşıdı.

Ortaya çıkardığı topa klas bir vuruş çıkaran Wesley, 2. kez Arsenal ağlarını havalandırdı.    81'de Aston Villa defansının uzaklaştıramadığı topu ağlarla buluşturan Chambers, skoru eşitledi: 2-2. 

Maçta son sözü  Aubameyang söyledi. Gabonlu, ceza sahası sol ön çizgisinin hemen yanından kazanılan serbest vuruşta topu barajın üzerinden geçirerek sağ köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 3-2 öne geçirdi. 

3 maç sonra galip gelen Arsenal puanını 11'e çıkardı, Aston Villa ise 4 puanda kaldı. 

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