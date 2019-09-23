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Meral Akşener'den iddialı sözler: Belki maklubeye kaşık sallayanları bilmiyorum ama...

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener son dönemde tartışma dozu artan FETÖ ile ilgili "Belki maklubeye kaşık sallayanları bilmiyorum ama o maklubeyi pişirenleri biliyorum, o yüzden ifade verme konusunda haftaya bir kez daha dilekçemiz olacak" dedi.

Gazi ve şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti lideri Akşener "Belki maklubeye kaşık sallayanları bilmiyorum ama o maklubeyi pişirenleri biliyorum, o yüzden ifade verme konusunda haftaya bir kez daha dilekçemiz olacak" dedi.

Bakan Gül'ün açıklamalarını değerlendirdi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "Dün aynı maklubeye kaşık sallayanlar ders vermeye kalkışmasın" sözlerini değerlendiren Akşener şunları söyledi:

"Maklube yiyenler, diğer maklube yiyenleri yakından bilir. Adalet Bakanı'ndan beklentimiz, FETÖ'yle ilgili kararlılık ve dikkattir. Kendi aralarındaki söz düellosundan gördüğümüz şu; bir FETÖ Borsası açıldığı…

Bunu Şamil Tayyar bey 2 yıl evvel önce söylemişti. Bizde bunun üzerine çok gittik, 3 araştırma önergesi verdik. Cumhur ittifakı paydaşları tarafından reddedildi.

''Belki maklubeye kaşık sallayanları bilmiyorum ama o maklubeyi pişirenleri biliyorum''

Bu arada bir şey söylemek isterim. Birden bire benimle ilgili soruşturma açıldı, ben de bir dilekçe verdim ifademi alın diye. Ben de katkıda bulunmayı istiyorum bu mücadeleye, belki maklubeye kaşık sallayanları bilmiyorum ama o maklubeyi pişirenleri biliyorum, o yüzden ifade verme konusunda haftaya bir kez daha dilekçemiz olacak. Umarım Adalet Bakanı bu defa bu ifadenin alınmasını sağlar diye düşünüyorum.

Bakan Gül tam olarak ne demişti?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündem yaratan konu hakkında, Ankara'da yaptığı konuşmada "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır.  Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın'' ifadelerini kullanmıştı.

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