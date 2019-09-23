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Benzema Real Madrid'e hayat verdi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, haftaya lider giren Sevilla'yı deplasmanda 1-0 yendi. 

Şampiyonlar Ligi'ne PSG'ye deplasmanda 3-0 yenilerek başlayan Real Madrid, 5. hafta maçında Sevilla'ya konuk oldu. Başkent ekibi, Endülüs'teki karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçın 64. dakikasında Karim Benzema sahneye çıktı.

Carvajal'ın cezasahası sağ içine girip arkaya ortaladığı topa Benzema, altıpas sol çizgisi üzerinde kafayı vurdu. Top ağlarla buluşurken; Real Madrid 1-0 öne geçti. Maçın sonlarında doğru Chicharito'nun Sevilla adına kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmazken; maç 1-0 Real Madrid'in üstünlğüyle sona erdi.

Haftaya lider giren Sevilla, bu yenilgiyle 5. sıraya geriledi. Bu sezon ligde 3. galibiyetini elde eden Real Madrid ise puanını 11 yaptı ve averajla Athletic Bilbao'nun ardından 2. sıraya yükseldi.

La Liga'nın yeni lideri, sahasında oynadığı maçta Alaves'i 2-0 yenen ve puanını 11'e çıkaran Athletic Bilbao oldu. Bask takımının 1993 yılından bu yana en iyi lig başlangıcını yapması dikkati çekti

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