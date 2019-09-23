Fatih Terim'i topa tuttular: Falcao'ya saygısızlık yapıldı

El Deportivo: Sürpriz bir karar El Deportivo internet sitesi ‘Falcao için sürpriz karar’ başlığıyla bir haber yayınladı. Galatasaray ile yalnızca iki maça çıktığı belirtilen El Tigre lakaplı oyuncunun üçüncü maçında yedek kaldığı belirtilerek bu karar ‘sürpriz’ olarak değerlendirildi.