Fatih Terim'i topa tuttular: Falcao'ya saygısızlık yapıldı
Kolombiya basını, Galatasaray'ın Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta Falcao'yu son dakikalarda oyuna alan Fatih Terim'i eleştirdi.
Fenerbahçe derbisi öncesinde ilk 11’de şans verilmeyen ve karşılaşmaya kulübede başlayıp, son dakikada oyuna dahil olan yıldız futbolcunun durumuyla ilgili Kolombiya’da geniş yankı uyandırdı.
Antena2: Beklenmedik bir karar Antena2 radyo kanalının sitesinde konuyla ilgili özel bir haber gerçekleştirildi. ‘Galatasaray’da Falcao ile ilgili beklenmedik karar’ başlığıyla yayınlanan haberde ‘İki maç oynadıktan sonra sürpriz bir şekilde yedek kaldı’ ifadeleri kullanıldı.
El Deportivo: Sürpriz bir karar El Deportivo internet sitesi ‘Falcao için sürpriz karar’ başlığıyla bir haber yayınladı. Galatasaray ile yalnızca iki maça çıktığı belirtilen El Tigre lakaplı oyuncunun üçüncü maçında yedek kaldığı belirtilerek bu karar ‘sürpriz’ olarak değerlendirildi.
AsColombia: Sadece üç dakika oynadı As gazetesinin Kolombiya edisyonu ‘Galatasaray, Malatyaspor’a karşı rotasyona gitti. Takımı golü yedikten sonra oyuna giren Radamel Falcao sadece üç dakika oyunda kaldı, ama bir şey yapamadı’ satırlarına yer verildi.