NASA’nın Türk bilim insanı Umut Yıldız Bursa’ya geliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden, dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), alanında uzman isimleri Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük uzay araştırma merkezi olan NASA'da görev yapan Ordulu Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda ‘Derin Uzayda Bilim’ söyleşisi ile uzay meraklılarının sorularını yanıtlayacak. 24 Eylül günü saat 11.30’da başlayacak söyleşide Dr. Yıldız, uzayın derinliklerine ilişkin bilinmeyenlere ışık tutacak. Çalışmalarını NASA’nın Jet Propulsion Laboratory adlı merkezinde yürütmekte olan Yıldız, aynı günün akşamı saat 16.00’da Uludağ Üniversitesinde öğrenciler ile bir araya gelecek.