Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikastla suçlanan askerin tek hayali

FETÖ kumpasıyla 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikastla suçlanıp yıllarca hapis yatan eski pilot yüzbaşı Murat Eren, atıldığı TSK'ya dönüp üniformasını yeniden giymek istediğini söyledi.

Onun adı Murat Eren. 2006 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Pilot Yüzbaşı olarak görev yaptı. Benzin istasyonunda Fethullahçı bir polisle kavga etti. Tartışmanın sonu Eren’in Fethullah Gülen’e küfür etmesiyle bitti.

İsimsiz ihbar mektubu

O gün tartıştığı polis, Eren’in karşısına gözaltındayken Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak çıktı. Kısa bir süre sonra Eren, 18 Mayıs 2006’da Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir internet kafeden gönderilen isimsiz ihbar mektubuyla hayatı değişti.

Henüz Ergenekon davaları başlamadan, 30 Mayıs 2006’da evi basıldı. Fethullahçıların “eliyle koymuş gibi” bulduğu dijital delillerle suçlandı.

Tesadüf değil, Eren’in suçlandığı CD üzerinde ilk incelemeyi yapan, Ergenekon kumpasının meşhur 51 No’lu DVD’sini “çıkaran”, avukat Serdar Öztürk’ün ofisinde “İrtica ile Mücadele Eylem Planı”nı “bulan” kişi aynıydı: Başkomiser Mehmet Yayla.

Erdoğan’a suikast senaryoları

Murat Eren, “Atabeyler örgütü” denilen uydurma yapının parçası olmakla suçlandı. En ağır itham o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan’a suikast iddiasıydı.

Beraat etti ama...

F tipi “Erdoğan’a suikast senaryoları” hiç kanıtlanamadı. Nitekim Murat Eren de yargının halen FETÖ’nün kontrolünde olduğu 2012 yılında suikast ve örgüt suçlarından beraat etti.

Ancak Murat Eren’in 13 yıla yayılan davası, hakkında verilen yeniden yargılama kararlarına rağmen bitmedi. Murat Eren'in filmlere konu olacak hayatını köşesinde anlatan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Eren ile buluştu.

Çilelerini anlatmıyor

Çektiği çilelere rağmen çizgisini hiç bozmadığını ailesini geçindirmek için zorluklara göğüs gerdiğini anlatan Terkoğlu, Eren'in tek isteğinin üniformayı yeniden giymek olduğunu yazdı.

Eren için karar günü

13 yıldır yargılanan Murat Eren için yarın karar günü olduğunu hatırlatan Terkoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Kalan iki davasından birinin belki de son duruşması olacak. Adliyenin mübaşiri yine “Murat Eren” diye bağıracak. Mahkeme, Türkiye’nin başına örülen çorabın ilk ilmeğini yapabilirse koparmış olacak. Utançları, acıları, ayıpları silmeye ise kuşkusuz hiçbir hâkimin kararı yetmez.

Bir ülke çökertilirken önce kurtlarını çakallara boğdururlar. Kahramanlarının etlerini yılanlara yem ederler. Bu son olsun, bu son…"

2016'da tahliye olmuştu

Murat Eren, FETÖ tarafından 2006 yılında TSK'ya karşı yapılan ilk kumpas davalarından "Atabeyler davası" kapsamında 'gizli belgeleri açıklamak' suçundan ordudan atılmış ve tutuklanmıştı. Sahte dijital belgeler nedeniyle hapse giren tüm askerler serbest kalıp Eren'i yargılayan hakim ve savcılar açığa alınmasına rağmen Eren 5 yıl boyunca tutuklu kalmıştı.

Barış Terkoğlu'nun yazısının tamamı