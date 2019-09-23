Bel ve boyun ağrıları hangi mevsimde daha sık meydana gelir?
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Emre Ünal, bel ve boyun ağrıları şikayetiyle hekime başvuruların sayısının arttığına dikkat çekerek, "“Mevsim geçişleri bel ve boyun ağrılarının en sık yaşandığı zamanlardır çünkü genellikle insanlar hala bir önceki mevsime göre giyinmeye devam eder. Bu yüzden takvime göre değil, hava durumuna göre giyinilmeli” dedi.
Bel, boyun ve eklem ağrıları, Türkiye’de milyonlarca kişinin hayatının bir döneminde mutlaka karşılaştığı en önemli ortopedi sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde bu ağrılardan şikâyetçi kişi sayısında hızlı bir artış görülüyor.
Medical Park Fatih Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünal, yavaş yavaş sonbaharın sıcak günlerinden soğuk günlerine doğru yol aldığımız bu günlerde hekime en sık başvuru sebeplerinden birinin bel ve boyun ağrıları olduğunu söyledi.
Havalar soğumaya başladığında insanlardaki bel ve boyun ağrılarının da artışa geçmesinin birden çok nedeni olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ünal, bunları şöyle sıraladı:
“Ağrıların en sık rastlanan sebebi, soğuk ortamda kasların daha gergin olması sonucunda hareket kabiliyetinin daha kısıtlı olması. Bu da zaten bozulmuş omurgaya ek yük bindiriyor. Sporcular idman veya müsabaka öncesi sakatlanma riskini azaltmak için mutlaka ısınma hareketi yapar. Çünkü soğuk eklemler ve kasların yaralanma riski daha fazladır."