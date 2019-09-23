Bel ve boyun ağrıları hangi mevsimde daha sık meydana gelir?



“Ağrıların en sık rastlanan sebebi, soğuk ortamda kasların daha gergin olması sonucunda hareket kabiliyetinin daha kısıtlı olması. Bu da zaten bozulmuş omurgaya ek yük bindiriyor. Sporcular idman veya müsabaka öncesi sakatlanma riskini azaltmak için mutlaka ısınma hareketi yapar. Çünkü soğuk eklemler ve kasların yaralanma riski daha fazladır."