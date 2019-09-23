HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu.

Yılmaz açıklamada, “Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğrafta yer alan hakimin 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur” dedi.

Başkanvekili Yılmaz, inceleme tamamlanca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığının tartışılacağını belirterek, hakimin eylemiyle ilgili 6 Mart 2019 tarihli HSK Genel Kurulunda kabul edilen ve 11 Mart 2019'da kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacağını aktardı.

Yılmaz, paylaşımında Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı davayla ilgili tutanağı da paylaştı. Duruşma tutanağında, Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin fotoğrafı paylaşan hakimden farklı bir isim olduğu görülüyor.

2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren kadın hakim hakkında HSK tarafından inceleme başlatılmıştı.