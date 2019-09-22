Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime hanım adeta linç edildi olay görüntü
Geçtiğimiz günlerde vergi kaçırmak ve sahte fatura düzenlemek suçlarından davası görülen Kıvanç Tatlıtuğ'un mahkeme sonrası hakime ile fotoğrafı sosyal medyada olay yarattı.
3 ila 5 yıl arası hapis cezasıyla yargılanan Kıvanç Tatlıtuğ'un mahkemesi Şubat ayına kadar ertelenmişti. Mahkemede aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, günlerce konuşulmuştu.
Olay üzerinden günler geçti ancak bugün sosyal medyada yayılan bir fotoğraf büyük bir kesimin tepkisini çekti. Hakimenin, sanık olarak yargıladığı yakışıklı oyuncuyla çektirdiği fotoğraf gündeme oturdu.
Perşembe'nin sürprizi: Davanın hakiminin, Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma sonrası çektirdiği fotoğrafı "Perşembe'nin sürprizi" notuyla kişisel hesabından paylaşması tepkilere neden oldu.
Hakime hanıma tepki yağdı: Yargılaması devam eden bir sanıkla, bu davaya bakan hakimin cübbesiyle, mahkeme kürsüsünde poz vermesini eleştiren başta hukukçular olmak üzere pek çok kişi, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.