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Son deprem Muğla'nın Datça ilçesinde kaç şiddetinde sallandı

MUĞLA 'nın Datça ilçesinde bir son dakika deprem haberi geldi. Gelen sondakikaya göre Datça açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 10.09'da, merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlçe merkezi ve mahallelerde hissedildi

Yerin 29.6 kilometre altında meydana gelen deprem, Datça ilçe merkezi ve kırsal mahalleri Yakaköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yazıköy mahallerinde hissedilmedi.

Datça Kaymakamından açıklama

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem Datça ilçe merkezine 80 kilometre mesafede, 29 kilometre derinlikte. Kayıtlara en yakın kara parçası olduğu için Datça açıkları deniliyor. Ancak, deprem ilçemizin hiçbir noktasından hissedilmezken, olumsuz bir durumda söz konusu değil" dedi. 

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