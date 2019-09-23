İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlar başladı kariyer.ibb başvurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş arayan vatandaşların kariyer.ibb.istanbul adresine online olarak başvurup tüm süreci takip edebileceklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait personel alımlarının başlamasının ardından yoğun başvuru süreci yaşanmıştı. Ekrem İmamoğlu, ilgili yerlere gidip CV bırakamayanlar için bir online iş başvuru sitesinin kullanıma açıldığını duyurdu.
Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz" diyerek iş arayan kişilerin siteye girip başvuru yapabileceğini belirtti.
https://kariyer.ibb.istanbul adresine başvuru yapmak için tıklayın
İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler;https://t.co/Wfey53RJrn pic.twitter.com/zTGpU334jU— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 23, 2019
İşe alımlarda torpil yapılıyor mu?
Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ilçe teşkilatlarına gönderdiği aşağıdaki metin, torpil iddialarına yol açmıştı.
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise işe alımlarda torpil yapıldığı iddiasına yanıt vererek "Böyle bir metodun benim için bir geçerliliği yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ya da bir değerlendirme yapacaktır." demişti.