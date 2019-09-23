İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlar başladı kariyer.ibb başvurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait personel alımlarının başlamasının ardından yoğun başvuru süreci yaşanmıştı. Ekrem İmamoğlu, ilgili yerlere gidip CV bırakamayanlar için bir online iş başvuru sitesinin kullanıma açıldığını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz" diyerek iş arayan kişilerin siteye girip başvuru yapabileceğini belirtti.

https://kariyer.ibb.istanbul adresine başvuru yapmak için tıklayın

İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler; https://t.co/Wfey53RJrn pic.twitter.com/zTGpU334jU

İşe alımlarda torpil yapılıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ilçe teşkilatlarına gönderdiği aşağıdaki metin, torpil iddialarına yol açmıştı.

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise işe alımlarda torpil yapıldığı iddiasına yanıt vererek "Böyle bir metodun benim için bir geçerliliği yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ya da bir değerlendirme yapacaktır." demişti.