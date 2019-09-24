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Egemen Bağış kendisi hakkında ağır sözler sarfeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

Demirören Haber Ajansı

Türkiye'nin yeni Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Egemen Bağış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin' sözleri için, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor.'' dedi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Egemen Bağış, bu atamanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin' açıklamasına yönelik, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile oraya gidip, görevimi yapacağım" dedi.

'Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor'

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Batı Platformu toplantısına katılan Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmasını değerlendirerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atama sonrası yaptığı açıklamaya yönelik konuştu. Bağış, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile oraya gidip, görevimi yapacağım" diye konuştu.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür

Atamadan ötürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Bağış, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı; bu ülkede yıllarca siyasette, akademik çevrelerde ve özel sektörde hizmet vermiş vatansever olarak her zaman olduğu gibi milletimin hizmetkarı, devletimin oradaki bayraktarı olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

İkili ticaret hedefi

Çek Cumhuriyeti ile ilgili hedeflerini anlatan Bağış, "2013’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 5 milyar dolar ikili ticaret hedefi vardı, şu anda 3.6 milyar dolara ulaşıldı. 5 milyar dolarlık hedefi bir an önce yakalamak için Türkiye'de ekonomi alanında faaliyet gösteren kurumlarla iş birliği yaparak rakamı yükseltmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Turizm potansiyelimizi arttırmak için de çok ciddi çalışmalar ortaya koyacağız"

Türk öğrencilerinin Erasmus programı kapsamında ilk tercih ettikleri ülkenin Çek Cumhuriyeti olduğunu söyleyen Bağış, "Bu bizim için çok çok anlamlı. Onların da en çok seyahat ettiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yani turizm potansiyelimizi arttırmak için de çok ciddi çalışmalar ortaya koyacağız. Bugüne kadar yapılan bütün çalışmaların üzerine yenilerini ekleyerek elimizden gelen her türlü hizmeti de vermeye çalışacağız" dedi.

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