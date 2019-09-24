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Büyük FETÖ operasyonu! Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri... Gözaltına alınıyorlar

Kara Kuvvetleri'nde yürütülen FETÖ soruşturmasında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edilen ve sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen 40 kişi için de gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 20 ilde başlatılan operasyon devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri'nde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki askerlerin, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 7'si halen aktif çalışan 20 değişik rütbelerde asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 ili kapsayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

26'sı gözaltına alındı

Kara Kuvvetler Komutanlığı personel olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilerek haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ediyor.

Meslekten ihraç edilen 15 komiser gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtbatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için Adana'da operasyon düzenlendi. Meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı

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