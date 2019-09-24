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Okan Buruk: Hakem büyük bir hataya imza attı

İhlas Haber Ajansı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 sonuçlanan Beşiktaş maçı sonrası, kazanmaya yakın tarafın kendileri olduklarını söyledi. Hakem performansından da dert yanan Buruk, “düşünüyorum Pozisyonu herkes net gördü. VAR’a gitmesi gerekirdi. Komik bir şekilde kapattılar ve soyunma odasına girdiler. Büyük hata yaptılar. Bunun cezasını da görecek olan onlar” dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 sonuçlanan Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Maç içinde çok fazla fırsat bulduklarını belirten Buruk, “Maçın ilk yarısında sahadaki bu kadar iyi isimlerin bu kadar kalitede oyun oynaması eleştirilebilir. Biz rakibe topu verdik. Kazandığımız toplarda geçişleri iyi yapsak daha çok pozisyon bulabilirdik. İkinci yarı biraz daha önde oynadık. Fırsatlar da bulduk. Maç elimize geldi ama değerlendiremedik. Kolay bir penaltıyla da berabere bitti. Maçı kazanmaya yakın taraf bizdik. İkinci golü bulmamız gerekirdi” dedi.

“Hakem pozisyonun üzerine yattı”
Hakemin performansından dert yanan Buruk, “Kötü bir hakem performansı vardı. İlk yarı sonunda verdiği karar gerçekten üzücüydü. Resmen pozisyonun üzerine yattılar. VAR’a bile bakmadan oyuncuları içeri soktular. Bu tür üzücü şeylerle inşallah karşılaşmayız. Nerede olursanız olun nasıl baskı yerseniz yiyin böyle kararlar olmaz. Kırmızı kartı vermek zorundaydı. Zor bir gün geçirdi hakem. Baskıdan dolayı kartı veremediğini düşünüyorum Pozisyonu herkes net gördü. VAR’a gitmesi gerekirdi. Komik bir şekilde kapattılar ve soyunma odasına girdiler. VAR hakemi bizim hakemin faul yaptığını söylemiş. Bizim kırmızı kartımız gitti. VAR’a bakıp nasıl penaltıyı verdiler, kartı da vermeleri gerekirdi. Büyük hata yaptılar. Bunun cezasını da görecek olan onlar” şeklinde konuştu.

Buruk, Mehmet Topal hamlesi hakkında ise, “Oğuzhan hamlesi geldi rakipten. Çok rahat topla buluştu. Bizde de öndeki oyuncularımız yorulunca Mehmet’i oraya aldık ve Adem ile Oğuzhan’ın hareketliliğine cevap vermek istedik” dedi.

Buruk, Beşiktaş’ın performansı hakkında da, “Bugünkü oyun kaybettiği diğer maçların altına da düştü. Bizden de çekindikleri için baskı kurmadılar. Beşiktaş’a baktığımızda eksikleri de vardı. Bunlar oyunlarını da etkiledi” yorumunu yaptı.

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