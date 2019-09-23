Erdoğan İklim Eylem Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki İklim Eylem Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'de demiryolu taşımacılığındaki katedilen mesafeyi anlatan Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadele için iki eylem planının hazırlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafikteki sera gazı salınımı düşürmek için demiryolu taşımacılığında katedilen mesafe hakkında bilgi verdi hızlı tren hatlarının önümüzdeki 5 yılda 5 bin 600 kilometreye ulaşacağını söyledi. Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadele için Türkiye'nin iki eylem planının bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki İklim Eylem Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'de yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının 2023 yılında yüzde 39'lara çıkacağını söyleyen Erdoğan, iklim duyarlı enerji verimli şehirlerle de afet riskinin azaltıldığını belirtti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları;

"Millet Bahçeleri Projemiz ile yeşil alanlarımızı dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Son 17 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'da 11 milyon fidan daha dikiyoruz.

"Şehir içi raylı sistem uzunluğu yüzde 50 artırılacak"

2023 hedeflerimizden biri orman alanlarımızın oranını toplam alanın yüzde 30'una çıkarmaktır. Ayrıca şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını düşürmek için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Demiryolunun toplam yük taşımacılığındaki payını yüzde 5 civarından yüzde 10'a, yolcu taşımacılığındaki payını ise yüzde 1'lerden yüzde 4'e çıkarmayı hedefliyoruz. Hızlı tren hatlarımızı önümüzdeki 5 yıllık dönemde yaklaşık 5 bin 600 kilometreye taşıyacak, şehir içi raylı sistem uzunluğumuzu ise yüzde 50 civarında artıracağız. Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi tarihi nitelikteki projelerimizi hayata geçirdik.

Plastik poşet kullanımıyla ilgili düzenleme

Ülkemiz genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı hava su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi konusunda önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanımını 4'te 3 oranında düşürdük. Eşimin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi tüm şehirlerimizde ve kurumlarımızda hızla benimsendi. Sıfır Atık Projemizi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibariyle yaklaşık 400 bin binamızda sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 13'ten 35'e taşıyacağız. Bisiklet yolları da son dönemdeki yatırım alanlarımızdan birini oluşturuyor. 2023'te bisiklet yollarını da bin kilometreden dört bin kilometreye çıkaracağız. Kalkınma projemizden vazgeçmeden iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları harekete geçiyoruz. Yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına her coğrafi bölgemiz için ayrı eylem planları hazırlıyoruz. Karadeniz bölgesi için eylem planını hazırladık. Diğer bölgelerimiz için de kısa sürede yayınlayacağız. Burada çalışma grubumuzun girişimlerini de takdim ediyoruz. İlk girişim yerel iklim yatırımı için liderlik girişimidir, ikincisi ise herkes için sıfır karbon binalar girişimidir. Bu önemli girişimin iki temel bileşeni vardır. İlki 2030 yılına kadar yeni binaların 2050 yılına kadar da mevcut binaların sıfır karbon haline getirilebilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlanmasıdır. "