Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması sürecine ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arkadaş olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Dini Özgürlüklerin Korunması için Küresel Çağrı' adlı toplantıda ABD'li rahip Brunson'un serbest bırakılmasına ilişkin süreci anlatarak bu olaydan sonra Erdoğan ile olan ilişkilerinin nasıl geliştiğini aktardı.



Erdoğan'a teşekkür etti



''Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk" diyen Trump, Cumburbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



İbadet yerlerine 25 milyon dolar ayıracak



Trump, ABD yönetimin din özgürlüğü ve dini mekanlarla ibadet yerlerinin korunmasına ilave 25 milyon dolar ayıracağını da kaydetti