Öztürk Yılmaz yeni parti kuracağını duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğunu "Hepimiz Buradayız" sloganıyla duyurdu.

Yılmaz, "Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır" dedi.



"Hedefimiz klasik parti kurmak değil"



Yılmaz, bir otelde düzenlediği toplantıda, yeni bir parti kuracaklarını belirterek, ilkelerine ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek." ifadelerini kullanan Yılmaz, hiçbir siyasi partinin kopyası olmadıklarını ve hiçbir siyasi partinin şahsi kimliğine karşı husumetlerinin bulunmadığını dile getirdi.

"Bu oluşum içine ırkçılar, faşistler, bölücüler, terör seviciler giremez"



Bu oluşumun ana ilkelerinden en önemlisinin Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu oluşumda kimse alt kimlik siyaseti yapamaz. Biz herkesin kimliğine değer veriyoruz. Ama en önemli şey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Biz adalet istiyoruz. Bu partinin, oluşumun bizatihi kendisi adaletsizlik üzerine kurulamaz. Bu oluşumun içerisine ırkçılar, faşistler, bölücüler, terör sevicileri giremez. Türk milletinin ayakta kalabilmesi için bunun mecburiyet olduğunu belirtmek istiyorum. Bu oluşum, bireyin mutlak özgürleştirilmesi, bireyin özgürlüğünün en üst noktaya taşınması ve devletin kurumsallaşması ve güçlendirilmesine dayanıyor. Bizim hedefimiz bireyin özgürleştirilmesi ve devletin kurumsal olarak güçlendirilmesidir. Bugün birey özgür değildir, devlet de güçlü değildir."

Partisinde yer alacak isimler de belli oldu



Öztürk Yılmaz'ın partisinde yer alacak ilk isimler de belli oldu. Yılmaz'ın kuracağı partide eski bakan Abdülhaluk Mehmet Çay ve Prof. Dr. Anıl Çeçen'in yer alacağı belirtildi.

2018'de CHP'den ihraç edilmişti



Eski Musul Başkonsolosu da olan Öztürk Yılmaz, CHP Tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle 2018'de partisinden ihraç edilmişti. Yılmaz, CHP Grup Disiplin Kurulu tarafından "Türkçe ezan" açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle ihraç edilmişti.