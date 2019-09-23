Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı. Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı. Erdoğan, görüşmede Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da hastaneye gitti, tetkikleri yapıldı. Geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile ateşinin yükseldiği belirlendi. Bahçeli'nin tedavi olduğu hastanede gün boyu ziyaretçileri vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP liderinin sağlık durumu ile yakından ilgilendi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da ziyaretçiler arasındaydı.

Erdoğan, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Bahçeli'den sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı, kendisine şifa temennisinde bulundu.

Bahçeli taburcu edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı arayarak Bahçeli'nin sağlık durumunu sordu; geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahçeli, yapılan tetkik ve muayenelerin ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.