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İstanbul'da metrobüs durağında yangın paniği

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL 'da Zincirlikuyu metrobüs durağında bulunan asansörde yangın çıktı. Yangının evsizlerin eski eşyalarının yanması sonucu yaşandığı öğrenildi.

Yangın Zincirlikuyu Metrobüs durağı Kadıköy istikametindeki yaya asansöründe saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozuk olduğu için evsizler tarafından barınak olarak kullanılan asansörden dumanlar geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik görevlileri yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Yangına neden olan giysi ve battaniyeler ise asansörden çıkartıldı. 

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