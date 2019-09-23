Canikli IMF ile görüşen muhalefete sert yüklendi: CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu

IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi ile ilgili AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu" diyerek sert tepki gösterdi.

AK Partili Canikli, Türkiye'de 'resmi programda olmadığı halde' CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesine Twitter'dan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu"

Twitter'da yaptığı paylaşımda "CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu" ifadelerini kullanan Canikli, Türkiye'nin IMF ile ilk stand-by anlaşmasının, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleştiğini belirtti.

​Canikli, "CHP'nin desteklediği darbenin lideri Cemal Gürsel döneminde yapılan bu anlaşma çerçevesinde IMF'den 16 milyon SDR karşılığı borç alındı. 1961 sonunda Başbakan olan İsmet İnönü, 1965'e kadar IMF'den 55.5 milyon SDR tutarında borç aldı" ifadelerini kullandı.