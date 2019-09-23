MHP lideri Devlet Bahçeli hastaneden taburcu oldu işte görüntüleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sabah saatlerinde kaldırıldığı hastaneden öğleden sonra taburcu edildi. Devlet Bahçeli çıkışta soruları yanıtlamadı sadece geçmiş olsun dileklerine 'sağolun teşekkürler' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sabah saatlerinde gelen son dakika haber endişe yaratmıştı. Çalışmak için partiye giden Bahçeli, burada rahatsızlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateşi yükseldiği için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Tedavisini bizzat Başkent Hastanesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Ali Haberal yaptı. Bahçeli, saat 15.39'da Başkent Üniversitesi hastanesinden taburcu edildi.

Devlet Bahçeli'ye aracına kadar Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Rektör Prof. Dr. Ali Haberal eşlik etti. Bahçeli kendisini bekleyen medya mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Sadece geçmiş olsun dileklerine karşılık, "Sağ olun, teşekkür ederim" demekle yetindi.

Partililerin alkışları eşliğinde makam aracına binen Devlet Bahçeli dinlenmek için evine geçti.

Devlet Bahçeli'yi taburcu olmadan hemen önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkent hastanesinde ziyaret etti.