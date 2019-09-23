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Vali Karaloğlu: Antalya'ya gelen Rus turistte yüzde 14'lük artış var

Anadolu Ajansı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 16 Eylül itibarıyla 4 milyon 300 bini geçtiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük bir artış yaşandığını söyledi.

Karaloğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, Rusların kendi ülkelerinin dışında en fazla ziyaret ettikleri kentin Antalya olduğunu, bu durumdan memnuniyet duyduklarını ifade etti. 

Her yıl belli oranda Rus turist sayısında artış yaşandığını aktaran Karaloğlu, "Geçen sene Antalya 4 milyon 803 bin Rus turist ağırlamıştı, bu yıl bu rakam, 16 Eylül itibarıyla 4 milyon 300 bini geçti. Yüzde 14'lük bir artışımız var, bu oran devam ederse 5-5,5 milyon civarında Rus misafiri ağırlamış olacağız." dedi. 

Antalya'da Rusların sadece turist olarak da bulunmadıklarını, yerlemiş Rus vatandaşların da olduğunu anlatan Karaloğlu, Türk vatandaşı olan Rus kökenli insanların da bulunduğunu belirtti. Bu durumun Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkı sağladığına işaret eden Karaloğlu, "Rusya ile olan ilişkilerimizi çeşitlendirmek istiyoruz, kültür, sanatsal alanda da geliştirmek istiyoruz." diye konuştu. 

Karaloğlu, Moskova'da Türkiye Festivali düzenlediklerine değinerek, bunun da güzel bir etkinlik olduğunu, Antalya'da da bir Rusya Festivali düzenlenebileceğini kaydetti. 

"Rusya ile Türkiye ilişkilerinde Antalya'nın katkısı büyük"

Rusya Büyükelçisi Yerhov da Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Antalya'nın önemli katkısı bulunduğunu söyledi. Milyonlarca turistin Antalya'ya geldiğini, Türk misafirperverliği içinde ağırlandığını dile getiren Yerhov, bu durumdan kendilerinin de memnun olduğunu ifade etti. 

Moskova'da yapılan Türkiye Festivali'nin de çok başarılı olduğuna işaret eden Yerhov, "Yakın gelecekte Bodrum'da Gastronomi Festivali başlayacak. Rus-Türk ilişkilerinin diğer bir unsuru olacak. Bu yıl antrenmanlarını Bodrum'da yapsınlar, gelecek yıl Antalya'da da yapılır." değerlendirmesinde bulundu. 

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