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Bombayı İngilizler patlattı! Guardiola Çağlar Söyüncü'yü takibe aldırdı

İngiliz medyası, Manchester City teknik direktörü Guardiola'nın Çağlar'ın Leicester'daki performansını yakından takip ettirdiği ve takviye için dört isimden birisi olduğunu belirtti. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, stoperde Aymeric Laporte ve John Stones'un sakatlıkları sonrasında elinde sadece Otamendi'nin kalmasının ardından arayışa girdi. Devre arasında takviye yapmayı düşünen Manchester City'nin alternatifleri arasında milli stoperimiz Çağlar Söyüncü de yer alıyor.

İngiliz Daily Express, Guardiola'nın ekibi; Çağlar'ın Leicester'daki performansını yakından takip ettiği ve takviye için dört isimden biri olduğunu belirtti. 

Çağların talipleri artıyor
Çağlar'ın dışında Maviler; Leicester City'den Jonny Evans, Tottenham'dan Jan Vertonghen ve Burnley'den James Tarkowski'yi listesinde bulunduruyor.

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