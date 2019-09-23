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AK Parti'li Mehmet Muş'tan CHP'ye 'IMF' tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, , CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyetiyle görüşmesini değerlendirerek, "Türkiye’nin önümüzdeki süreçleri ile alakalı CHP’ye bir rol mü biçiliyor, İYİ Parti’ye bir rol mü biçiliyor? Bu toplumdan bilinçli niye saklandı?" dedi. ile

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM’de gazetecilere yeni kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. 

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'ye bugün sunacakları Gümrük Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

"CHP gizli kapaklı otel odasında görüştü"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mehmet Muş, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyetiyle görüşmesini de değerlendirdi. Muş, "Bir otel odasında gizli bir görüşme yapılmış. Basınla paylaşılmamış. Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti defalarca IMF ile gizli görüşmekle suçlamıştı, böyle iddialar ortaya atmıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada, aslında gizli kapaklı görüşmeyi CHP'nin yaptığı ortaya çıktı. CHP kendi yaptığını diğer partilere atfederek, aslında yaptığını perdelemeye çalışıyor. IMF uluslararası bir kuruluş, Türkiye bunun bir üyesi. CHP görüşebilir; ama niye gizli yapılıyor? Neden vatandaştan saklanıyor" ifadelerini kullandı.

CHP'ye rol mü biçiliyor?

Muş, toplantıda neler konuşulduğunu sorarak, "Türkiye’nin önümüzdeki süreçleri ile alakalı CHP’ye bir rol mü biçiliyor, İYİ Parti’ye bir rol mü biçiliyor? Bu toplumdan bilinçli niye saklandı? Geçenlerde Kemal  Bey'in yaptığı bir açıklama söz konusu. ‘Türkiye ekonomik şartlardan dolayı erken seçime gidecek’ diye bir iddiası var. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Bu açıklamaları yaptıkları sırada; IMF ile gizli bir görüşme organize ediliyor. Acaba bu süreçte kendilerine bir rol mü biçiliyor, IMF ile ortak mı hareket edecekler? Bunları, IMF ile hangi gizli işlere girdiklerini milletimize açıklamaları gerekir" diye konuştu. 

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