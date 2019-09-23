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Eski eşini 8 yerinden 'sevdiğim için bıçakladım' demişti karar çıktı

İZMİR'in Tire ilçesinde, boşandığı hemşire eşini 8 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Tire Devlet Hastanesi hemşirelerinden Fatma T. (39), nöbet dönüşü evine giderken eski eşi Güney A. (43) tarafından bıçaklanmıştı.

"Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna “Çok sevdiğim için” yanıtını veren zanlı, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Dehşet saçan eski koca, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, İzmir Atatürk Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden hemşire Fatma T.'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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