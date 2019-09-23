Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı! Demirtaş'ın tutuklanması 'hukuk faciası'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin ülkeyi erken seçime götüreceğini savunarak "Biz yönetemiyoruz, seçime gitmek zorundayız' diyecekler" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tekrar tutuklanmasını ise 'hukuk faciası' olarak değerlendirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “erken seçim” tartışmaları konusunda kendilerinin bir seçim istemediklerini, ancak AK Parti'nin Türkiye'yi yönetemediğinin farkına vardıktan sonra “Biz yönetemiyoruz, seçime gitmek zorundayız” diyeceğini ifade etti.

"Yönetemedikleri gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacaklar"

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ben, özellikle yerel seçim döneminden bu yana, bir erken seçimi doğru bulmadığımı, parti olarak bizim de bir erken seçim talebimizin söz konusu olmayacağını sıklıkla vurguladım. Biz hâlâ aynı noktada duruyoruz. Bir erken seçim doğru değil. Ancak, erken seçim kararı alacak olan iktidar bloku açısından durumu değerlendirdiğimizde, bir süre sonra bunlar başta ekonomi olmak üzere pek çok konuda Türkiye’yi yönetemedikleri gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacaklar.

Dolayısıyla 'Biz yönetemiyoruz, seçime gitmek zorundayız' diyeceklerdir.

Demirtaş'ın tekrar tutuklanması hukuk faciası

(Yargı paketindeki af düzenlemesi tartışmaları üzerine) Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bir metin önümüzdeki süreçte parlamentoya gelir. Gelince ancak o zaman düşüncelerimizi söyleyebiliriz. Haksız yere içeride olan çok kişi var. Eren Erdem'den tutun Osman Kavala'ya kadar... Sivil toplum örgütlerinden, askeri öğrencilere ve yazar, çizerlere kadar gereksiz yere yatan birçok insan var. Bunlar haksız yere yatıyorlar. Dünyanın gözü de bu çerçevede Türkiye'ye dönmüş durumda. Adaletin olmadığı bir ülke olarak tanımlanıyor Türkiye. Bir dikta yönetimi var. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı belki dışarıdan gelen eleştirileri biraz yumuşatmak için bu çalışmayı yapıyor olabilir... Çünkü Türkiye'de adaletin olmadığını, siyasal baskıların yargıçlar üzerinde de sürdürüldüğünü herkes biliyor.

Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekirken siyasal iktidarın talebi üzerine tekrar tutuklanması aslında bir hukuk faciasıdır.