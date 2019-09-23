Adil Rami'yi yerden yere vurdular: Büyük aptallık

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yenediği maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Adil Rami'yi yerden yere vurdu.

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Ankaragücü karşısında çıkan Adil Rami yaptığı bireysel hata ile golün yenmesine neden olmuştu. Fransız stoperin performansı ülkesinde de beğenilmedi.

L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil" başlığını attı. RMC Sport, "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" yorumunu yaparken Onze Mondial, "Defansta ağır bir hata yapan Adil Rami takımının gol yemesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Football.fr, "Felaket" değerlendirmesinde bulundu. France Football ise "Rami'nin büyük aptallığı" başlığını tercih etti.