SON DAKİKA
Kuzey Irak'tan acı haber! Askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı patladı! 2 asker şehit Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

AK Parti yargı reformu paketi taslak metnini MHP'nin ardında CHP'ye sundu

AK Parti yargı reformu paketi taslak metnini MHP'nin ardında CHP'ye sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, taslak metnini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a teslim etti.

Kamuoyunun uzun zamandır yakından takip ettiği yargı reformuna paketine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti'nin hazırladığı, TBMM'ye sunulup ekim ayı içinde yasalaştırılması hedeflenen 1. yargı paketi taslağında seri yargılamadan, bazı davalarda yeniden yargılamaya kadar, uygulayıcıların niteliklerinin artırılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün pekiştirilmesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor.

CHP'ye ziyareti ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ak  Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş yargı raformu paketinin içeriği ile ilgili konuştu.

Muş pakette yer alan maddelerle ilgili şu bilgileri verdi;

Pakette ceza indirimi yok

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi yer almıyor.  O ayrı bir paket olarak gelecek.

15 yılını dolduran avukata yeşil pasaport

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre 15 yılını doldurmuş avukatlara yeşil pasaport verilecek. Avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

15 Temmuz sonrası beraat etmiş ama pasaportlarına el konulanlarla ilgili düzenleme yapılıyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süt fiyatlarında önemli çalışma Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu
General Mobile'dan 2,5 milyon adet üretim kapasiteli fabrika yatırımı
Public Status'tan Ekrem İmamoğlu'nun canını sıkacak anket! Seçmen memnun değil
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlar başladı kariyer.ibb başvurusu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Thomas Cook' açıklaması: Zarar gören işletmeler desteklenecek
Mansur Yavaş'tan makam araçlarıyla ilgili açıklama! Türkiye'de bir ilk olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da küçük Emine için kök hücre bağışı etkinliği düzenlenecek
Çakar lamba kullanımı ile ilgili önemli karar! 1 Kasım itibariyle yasaklanıyor
Kamuda çakar lamba kullanılması yasaklandı! Üst düzey yöneticiler de dahil
Son deprem Muğla'nın Datça ilçesinde kaç şiddetinde sallandı
MEB Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması'nı tamamladı
Galatasaray beraberliği Sergen'i mutlu etmedi
Yorumlar 1 yorum