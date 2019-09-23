AK Parti yargı reformu paketi taslak metnini MHP'nin ardında CHP'ye sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, taslak metnini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a teslim etti.

Kamuoyunun uzun zamandır yakından takip ettiği yargı reformuna paketine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti'nin hazırladığı, TBMM'ye sunulup ekim ayı içinde yasalaştırılması hedeflenen 1. yargı paketi taslağında seri yargılamadan, bazı davalarda yeniden yargılamaya kadar, uygulayıcıların niteliklerinin artırılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün pekiştirilmesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor.

CHP'ye ziyareti ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş yargı raformu paketinin içeriği ile ilgili konuştu.

Muş pakette yer alan maddelerle ilgili şu bilgileri verdi;

Pakette ceza indirimi yok

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.

15 yılını dolduran avukata yeşil pasaport

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre 15 yılını doldurmuş avukatlara yeşil pasaport verilecek. Avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

15 Temmuz sonrası beraat etmiş ama pasaportlarına el konulanlarla ilgili düzenleme yapılıyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.