General Mobile'dan 2,5 milyon adet üretim kapasiteli fabrika yatırımı

General Mobile 100 milyon TL'lik yatırımla cep telefonu fabrikası açtı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, General Mobile'ın yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikası faaliyete geçti. General Mobile'ın 2018 sonu itibariyle hedef, üretim kapasitesini 4,4 milyon adete çıkarmayı hedefliyor.

En büyük yerli, yeni fabrika yatırımı ile bu sene 155 milyon TL'lik ihracat hedeflerken, faaliyette olduğu ülke sayısını da 45'e çıkaracak. 33 ülkede faaliyet gösteren ve 2018 yılı sonunda toplamda 45 ülkede olmayı hedefleyen General Mobile, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile de dikkat çekiyor.

Bu fabrika yatırımıyla yüzde yüz Türk markası olan General Mobile'ın, Ar-Ge merkezi ve operasyon yönetiminin ardından, üretimi de Türkiye'de olacak.

"General Mobile, ihracatla büyüyen bir marka"

Açıklamada görüşlerine yer verilen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, General Mobile'ın, ihracatla büyüyen bir marka olduğunu belirtti.

Yaman, "Türkiye'nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye'nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye'deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaman, şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikada hedeflerinin, faaliyette olduğu ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45'e çıkararak 4,4 milyon adet üretim yapmak olduğunu kaydetti.

General Mobile

General Mobile, kendi alanlarında dünyanın en iyileri ile çalışmaktadır. Android One programı sayesinde dünya devi Google ile 2014 yılında stratejik iş ortaklığı yapmıştır. Android One ve Android Go platformlarına sahip akıllı telefon ürünlerini Dünyada pazara sunmaktadır. Ayrıca, Foxconn, Qualcomm, Corning, Sony, Panasonic, Sharp, DxO, Arcsoft, Dolby firmaları ile de iş ortaklığı yaparak kaliteli ürün geliştirme stratejisini devam ettirmektedir.