Selahattin Demirtaş'tan hakim ve savcılara suç duyurusu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yeniden tutuklanması kararıyla ilgili Demirtaş'ın avukatları harekete geçti. Demirtaş'ın avukatlarından suç duyurusunda bulunacak.

Demirtaş’ın yeniden tutuklanması kararına dair avukatları, Diyarbakır Barosu Adli Yardım Hizmet Binası'ndan basın toplantısı düzenledi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatları, yeniden tutuklama talep eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve tutuklama kararı veren hâkim ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor.

Avukatları, Demirtaş’ın hangi saik ve yöntemlerle yeniden tutuklandığına ilişkin bilgiler paylaştı. Belgeleri Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Kahraman açıkladı.