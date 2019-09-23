Selçuk Üniversitesi rektörü Mustafa Şahin'in malikanesi sosyal medyada olay oldu!

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in malikanesi olduğu iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Malikanede yok yok.

Üniversite kampüsünde bulunan malikaneyi görenler şaşkınlık yaşarken; bahçede otomobilden kamelyaya, oyun parkından havuza kadar birçok yaşam alanı bulunuyor.

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Konya Selçuk Üniversitesi'nin şu sıralar gündemi farklı. Nedeni ise sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf...Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e ait olduğu belirtilen ve kampüs içerisinde yer alan malikane, görenleri hayrete düşürüyor.

Bahçede yok yok

Bahçesinde Mercedes marka otomobil, kamelya, kış bahçesi, çocuklar için oyun parkı ve havuzu olan bu malikane yaklaşık 5 dönümlük bir arazi üzerinde bulunuyor.