3400 yıllık mezarlar açıldı! Ortaya çıkan manzara tüyler ürpertti
MISIR'da restorasyon amacıyla arkeologlar tarafından 3 bin 400 yıllık 2 mumyaya ait lahitler açılarak inceleme yapıldı. Mumyalara basının ilgisi çok yüksekti.
Ramesses dönemlerinde Nil Nehri'nin batı yakasında yaşayan, eski Mısırlı esnaf Sennedjem'e ait mumyanın bulunduğu lahit, Kahire'deki Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nin restorasyon laboratuarına götürüldü.
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Mumyaların açılış anı ise basının yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi.
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Mısır Antik Eserler Bakanı Khaled al-Anany da gözlem yapmak amacıyla restorasyon çalışmalarına katıldı.
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Lahitlerden çıkarılan mumyalar, fümigasyon adı verilen ve onları korumaya yarayan bir süreçten geçtikten sonra ulusal müzede sergilenecek.
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