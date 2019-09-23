Rüyasında gördü annesinin mezarına akıl almaz bir cihaz koydu

22 gün arayla anne babasını kaybetti

Anne ve babasının mezarına gidemediği için böyle bir cihaz tasarladığını belirten Tayfun Erturk, Türkiye genelinde hali hazırda bu cihazın örneğinin olmadığını belirtti. Tayfun Ertürk şunları kaydetti: 2009 yılında önce annemi, 22 gün sonra ise babamı kaybettim. Bu benim için büyük bir yıkım oldu.