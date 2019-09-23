Rüyasında gördü annesinin mezarına akıl almaz bir cihaz koydu
BURSA'da Tayfun Ertürk annesini rüyasında görünce mezarı başına bir cihaz dikti. Güneş enerjisi ile çalışan cihaz haftada bir gün bakın ne yapıyor...
İnegöl'de oturan Tayfun Ertürk, 6 aylık bir çalışmayla 'DuaMatik' adını verdiği cihaz tasarladı. Ertürk cihazı, 2009'da 22 gün arayla hayatını kaybeden annesi Cemile ve babası Mehmet Ertürk'ün mezarının bulunduğu, Şehitler Mahallesi Mezarlığı'na monte etti.
22 gün arayla anne babasını kaybetti
Anne ve babasının mezarına gidemediği için böyle bir cihaz tasarladığını belirten Tayfun Erturk, Türkiye genelinde hali hazırda bu cihazın örneğinin olmadığını belirtti. Tayfun Ertürk şunları kaydetti: 2009 yılında önce annemi, 22 gün sonra ise babamı kaybettim. Bu benim için büyük bir yıkım oldu.
Depresyondan uzun süre çıkamadım. Annem ve babamın kabirleri Şehitler Mahallesi Mezarlığı'nda. Ben İnegöl merkeze taşındığım için her gün mezarlarına gidemiyorum.
Annesi rüyasına girdi
Son aylarda rüyalarıma giren annem, ‘Oğlum bizler burada duaya muhtacız, sen de yoksun’ gibi sözler söyleyince büyük üzüntü duydum. Böyle bir cihaz yapmak istedim.