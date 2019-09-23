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Devlet Bahçeli'nin hastalığı ne sağlık durumuna ilişkin son bilgi

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. İnternethaber'e gelen son bilgiler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin durumunun ciddi olduğu yönünde. Devlet Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyor. Bahçeli Ankara Başkent Hastanesi'nde...

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rutin kontroller için Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne geldiği iddia edildi.

Öte yandan İnternethaber'e gelen son bilgiler ise Bahçeli'nin durumunun ciddi olduğu yönünde.

Beyin kanaması geçirdiği iddiası

Devlet Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyor. Henüz hastaneden Bahçeli'nin durumuna dair bir açıklama yapılmadığı için bir çok spekülatif iddia ortalıkta dolaşıyor. 

MHP lideri 2 defa kalp ameliyatı olmuştu

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu.

Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

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