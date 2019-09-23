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Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneden taburcu oldu! Haberin devamı.
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Devlet Bahçeli neden hastaneye kaldırıldı sebebi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Bahçeli'nin üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateşinin yükselmesi sonucu hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sabah saatlerinde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılması herkesi korkuttu.

Semih Yalçın "mide bulantısı" dedi

Herkes Bahçeli'nin sağlık durumunu merak etti. Beyin kanaması geçirdiği iddiası bile yayıldı. Spekülasyonlar üzerine jet hızıyla açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, iddiaları yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık." dedi. 

Bahçeli'nin mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını belirten Yalçın, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Mide bulantısı herhangi bir sebepten olabilir. Tetkikler sonrasında hekimlerimiz ifade edeceklerdir." dedi. 

Üst solunum yolu enfeksiyona bağlı ateşi yükselmiş

Konuya ilişkin son açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'den geldi. Çeliker, Twitter sayfasından açıklama yaparak Bahçeli'nin neden hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

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