Erken seçim olacak mı AK Partili Naci Bostancı açıkladı!

Erken seçim olacak mı sorusu merak ediliyor. Bu soru AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı,ya soruldu. Bostancı ''erken seçimi gerektirecek hiçbir neden göremiyorum'' açıkalamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Hiçbir yerde hiçbir şekilde erken seçim lafı duymadığım gibi Türkiye'nin mevcut siyasi şartlarına baktığımda da erken seçimi gerektirecek hiçbir neden göremiyorum'' ifadelerini kullandı.

NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtlayan AK Partili Bostancı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bostancı'nın açıklamaları şöyle:

Erken seçimi AK Parti Sözcüsü Çelik'e sormuştuk 'AK Parti'nin gündeminde yok' demişti. Ama CHP lideri 'AK Parti erken seçime gidecek' diyor. Böyle bir süreç yaşanır mı?

Muhalefette olanların hep bir erken seçim lafı ettini görürsünüz. Bunu yapımlarının nedeni kendi tabanlarını diri tutmaya çalışmak. Bu bir stratejidir. Sayın Kılıçdaroğlu Onlar gidecek derken şöyle bir mantıkla incelikle davranıyor. Onlar seçim istese kendi söyledikleriyle çelişecek. Kendisi sanki istemiyormuş.

Niçin erken seçim olsun?

AK Parti yapacakmış gibi bir değerlendirme üzerinden gündeme erken seçimi getirmek istiyor. Bu mantıklı nedenleri olan bir durum değil. Niçin erken seçim olsun? CHP'nin piyasalar biraz yavaşlasın biz erken seçimi gündemde tutalım.

Erken seçimi gerektirecek hiçbir neden göremiyorum

Türkiye'de işler iyi gitmesin biz de buradan nemalanalım şeklinde bir akılcılıkla davrandığını düşünmek istemiyorum. Mantıklı olmak lazım. Hiçbir yerde hiçbir şekilde erken seçim lafı duymadığım gibi Türkiye'nin mevcut siyasi şartlarına baktığımda da erken seçimi gerektirecek hiçbir neden göremiyorum.