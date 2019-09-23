Adnan Oktar mağduru Beril Koncagül'ün turnike sistemi ifşası olay cinsel fantezi evi detayı bile var
Adnan Oktar Örgütü mağduru Beril Koncagül, bu örgüte nasıl girdiğini anlatırken turnike sisteminin tüm detaylarını ifşa etti.
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmaya, Adnan Oktar ve 161 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. 10 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşma, tutuklu sanık Aylin Atmaca’nın savunmasıyla sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi mağdur, aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor. Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, suç örgütünün kurucu ve yöneticisi olan sanık Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.
Öte yandan Ferhat Ünlü'nün sunduğu Kozmik Masa programına katılan Adnan Oktar Örgütü Mağduru Beril Koncagül, Adnan Oktar örgütünü ve geçmişte bu örgüte nasıl girdiğini anlattı. Beril Koncagül, şu ifadeleri kullandı;
''Türkiye'yi bu şekilde yıkmaya çalıştılar'': ''1999'daki gibi olmayacak. Çünkü FETÖ desteği yok. Bu davadan yırtmalarına imkan yok. 1978 yılında FETÖ ile birlikte kuruluyor. İkisi de aynı başlık adı altında çıkıyor. 'Kominizmle mücadele'. O gençliği ayakta tutmak için. Türkiye'yi bu şekilde yıkmaya çalıştılar. Adnan Oktar, 1986 yılında Süleymaniye Camii'nde kendi üyelerinde Fethullah Gülen'in vaazlarını dinletiyor. Abdullah Aymaz ve Halit Esendir, medyada Adnan Oktar'ı koruyan kişilerdir. İkisi de firaridir.