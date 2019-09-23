Adnan Oktar mağduru Beril Koncagül'ün turnike sistemi ifşası olay cinsel fantezi evi detayı bile var

''Türkiye'yi bu şekilde yıkmaya çalıştılar'': ''1999'daki gibi olmayacak. Çünkü FETÖ desteği yok. Bu davadan yırtmalarına imkan yok. 1978 yılında FETÖ ile birlikte kuruluyor. İkisi de aynı başlık adı altında çıkıyor. 'Kominizmle mücadele'. O gençliği ayakta tutmak için. Türkiye'yi bu şekilde yıkmaya çalıştılar. Adnan Oktar, 1986 yılında Süleymaniye Camii'nde kendi üyelerinde Fethullah Gülen'in vaazlarını dinletiyor. Abdullah Aymaz ve Halit Esendir, medyada Adnan Oktar'ı koruyan kişilerdir. İkisi de firaridir.