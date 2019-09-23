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Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Terzi: Erbakan ilk seçimde Cumhurbaşkanı olacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ilk seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan İstanbul İl Başkanı Mehmet Terzi, Erbakan'ın bu makama seçileceğini savundu..

Yeniden Refah Partisi il divanı toplantısında konuşan Terzi, MHP'nin tabanını İYİ Parti'ye kaptırdığını, İYİ Parti'nin ise il ve ilçe teşkilatlarının ortada olmadığını söyledi.

Erbakan cumhurbaşkanı olacak

Terzi, "Halkımız gittiği her yerde bu genç ve dinamik lideri bağrına basıyor. Göreceksiniz ilk seçimde Erbakan cumhurbaşkanı olacak. Bugün AK Parti'de siyaset yapan pek çok kişi 'Tayyip Bey İstanbul seçimleri için meydana inmemiş olsaydı 800 bin fark yemezdik' diyor." diye konuştu.

Liderler siyasi ömrünü tamamladı

Terzi sözlerini şöyle sürdürdü: CHP’liler de, Kılıçdaroğlu’nun susmasının kendileri için daha kazançlı olduğunu ifade ediyor. Mevcut siyasi partilerin tamamının liderleri siyasi ömrünü tamamladı.

Gelecek vaat eden ve halkın umut bağladığı tek kişi Fatih Erbakan.

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