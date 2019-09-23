Japon hükümet ortağından Türkiye sözleri: Ekonomisi görkemli şekilde gelişti

JAPONYA'da hükümet ortağı Komeito Partisi'nin Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Türk ekonomisine ilişkin övgü dolu sözler kullandı. Yamaguchi, "2013'te ziyaret ettiğimiz Türkiye'nin ekonomik durumunun görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Natsuo Yamaguchi, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği önünde Vali Özdemir Çakacak tarafından karşılanan Japon heyet daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Yamaguchi, Eskişehir'i Tokyo Büyükelçisi Hüseyin Murat Mercan'ın tavsiyesi üzerine ziyarete geldiğini söyledi.

Son 6 yılda 'görkemli' bir şekilde gelişti

Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkinin üst düzey ziyaretlerle ekonomik ve kültürel anlamda büyük ivme kazandığını anlatan Yamaguchi, Türkiye ekonomisinin de son 6 yılda 'görkemli' bir şekilde geliştiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye’nin Tokyo büyükelçisi Murat Mercan, memleketi olan Eskişehir'i mutlaka ziyaret etmem gerektiğini ifade ettiği için geldim. Türkiye ile Japonya arasında 129 yıl önce dostluk bağlandı. Son günlerde Türkiye ile Japonya arasında üst düzey ziyaretlerle ekonomik ve kültürel anlamda ivme kazandı.

2013'te ziyaret ettiğimiz Türkiye'nin ekonomik durumunun görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz.

"İş birliğine hazırız"

Japonya'nın doğal afetlerinin her zaman gündemde olduğunu belirten Yamaguchi, Türkiye'de yaşanan depremlerden bahsederek işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Yamaguchi, "Türkiye'de de deprem son günlerde gündeme gelmiştir. Bu depremleri ve doğal afetleri önlemek açısından iki ülke arasında iş birliği yapabileceğimize inanıyorum. 2020 yılında Tokyo'da olimpiyat oyunları düzenlenecek. Bu spor ve turizm anlamında ziyaretleri daha da genişleyeceğini düşünüyoruz. Sanayi bölgesi olan Eskişehir de bazı fabrikaları gezeceğiz. Bunun sonuçlarını Japonya'daki dostlarımızla paylaşıp bu ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Japonya ile 'Stratejik Ortaklık'

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye ile Japonya arasındaki iyi ilişkilerin 1800'lü yıllara dayandığını ifade ederek, "Japonya ile Türkiye arasında geçmişe uzanan köklü ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla 2003 yılı 'Japonya'da Türkiye Yılı', 2010 yılı da 'Türkiye'de Japon yılı' olarak kutlanmıştır. 2013 yılında Japonya ile 'Stratejik Ortaklık' düzeyine yükselen ilişkilerimiz kültürel faaliyetler ve ekonomik iş birlikleriyle de her geçen gün ilerlemektedir" dedi. Vali Çakacak açıklamaların ardından Japon heyeti makamında ağırlayıp kent hakkında bilgiler verdi.