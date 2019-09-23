Aleyna Tilki'nin Paris'te Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı not olay! 'Vay be' dedirtti
Fenomen şarkıcı Aleyna Tilki, tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımıyla dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı. Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı notu paylaşan Tilki, 'Vay be' dedirtti.
Üniversite eğitimi için ABD-Los Angeles'a taşınmaya hazırlanan Aleyna Tilki okul öncesi tatil kaçamağı yaptı. Her paylaşımı binlerce beğeni alan Aleyna Tilki, sosyal medyada yazdığı "Popülerim" mesajıyla dikkat çekti.
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Aleyna Paris sokaklarında
Paris'e giden fenomen şarkıcı, şehrin sokaklarında verdiği pozları Instagram'da paylaştı. Tilki'nin, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta çantasında yazdığı mesaj dikkat çekti.
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"Sadece popülerim" mesajı
Tilki, hem çantasında hem de paylaşımında yazdığı "Sadece popülerim" mesajıyla dikkat çekti.
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Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ederek not bıraktı
Popüler şarkıcı, Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ederek bıraktığı notu bulan bir takipçisinin paylaştığı mesajı yayınladı.
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