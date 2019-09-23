Ersoy'dan iflas eden hava yolu şirketi Thomas Cook açıklaması

İflas eden hava yolu şirketi Thomas Cook ile ilgili olarak açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "50 milyon euro civarında kredi paketi hazırlayabiliriz" ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiliz seyahat ve hava yolu şirketi Thomas Cook'un iflasının Türkiye'de bulunan 21 bin yolcuyu etkileyeceğini duyurdu.

"İlk etapta Türkiye'deki misafirlerin eve dönüşü sağlanacak" diyen Ersoy, devamla "Antalya'da otelci ve STK'larla görüşeceğim" ifadesini kullandı.

Ersoy açıklamasında şunlara değindi:

"Her ülkenin kendi kurtarma operasyonu var"

Şirketin yönetim kurulunda toplantı vardı. Saat 5 gibi şirketin kurtarılamayacağı anlaşılınca iflas kararı alındı. 48 saat içinde Almanya için karar netleşecek. Daha sonra diğerleri netleşecek. Eğer Almanya'da operasyon durdurma işlemi yaparsa o zaman 40 bin yolcu etkilenecek. Nordik etkilendiğinde 80 bin olacak yolcu sayısı. Her ülkenin kendi kurtarma operasyonu var. İnşallah İngiltere ile sınırlı kalır diye düşünüyoruz. Misafirlerin fazla rahatsızlık çekmeden geri dönmeleri önemli. Özellikle İngiliz misafirler konusunda aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. 22 Eylül dahil giriş yapmış olan İngiliz misafirler ATOL garantisi altında.

"Acil kredi çalışması yapıyoruz"

Bu yolculardan herhangi bir şekilde ücret talep edilmemesi gerekiyor. Önemli olan Türkiye'deki misafirlerin en uygun şekilde dönmesini sağlamak gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la telekonferans yaptık. Kendisi Perşembe günü dönüyor. Thomas Cook'un operasyon işlemleri Perşembe'ye kadar bitmiş olur. Acil kredi çalışması yapıyoruz. Şu ana kadar aksaklık yaşanmadı. Kontrollü şekilde tahliyeler yapılıyor.