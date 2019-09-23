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Erdoğan ABD'deyken İki F-16'mız Fırat'ın doğusunda uçtu

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada iki F-16'nın 2 saat boyunca Fırat'ın doğusunda uçtuğunu duyurdu. Uçusun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deyken yapılması dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB)yapılan açılamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" denildi.

Erdoğan'ın ABD'deyken yapılması dikkati çekti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 hafta içinde güvenli bölge konusunda bir gelişme yaşanmazsa Türkiye'nin tek başına harekete geçeceğini açıklamıştı. Uçusun, Erdoğan'ın ABD'deyken yapılması dikkati çekti.

MSB'nin ilgili paylaşımı şöyle:

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