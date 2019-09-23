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Mısırlı müteahhit Muhammed Ali Cumhurbaşkanı Sisi'nin üzerine kabus gibi çöktü

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdül Fettah es-Sisi'nin istifası çağrısıyla cuma günü ülkenin birçok kentinde protestolar düzenlendi. Bu protestoların fitilini ateşleyen Mısırlı müteahhit ve oyuncu Muhammed Ali, paylaştığı videolarda Sisi ve generalleri yolsuzlukla suçluyor.

İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar Mısır halkını sokaklara döktü.

Muhammed Ali, Mısır ordusu için yaptığı inşaat projeleriyle zenginleşti. Daha sonra İspanya'ya yerleşti.

Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali, özellikle Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi hedef aldı.

Takipçi sayısı kısa sürede hızla artan Ali, geçen pazartesi sosyal medya üzerinden "Sisi bu kadar yeter" adıyla bir hashtag açmıştı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan hashtagın kapatılması üzerine Ali, cuma günü Mısır'ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu.

Cuma için 30 milyon katılımlı protesto çağrısı

Protestolar Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah es Sisi'yi zor durumda bırakıyor. Siyasi bir geçmişi olmayan Muhammed Ali cuma günü için yeni protesto çağrısında bulundu.  30 milyon katılımcı çağrısı yapan Ali, bu sayıya ulaşılması halinde Sisi'nin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

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Mısır devlet televizyonları bu protestoları görmezden gelirken, BM Genel Kurul toplantıları için New York'a giden Abdül Fettah es Sisi'ye öven yayınlar yapılması dikkat çekiyor.

Muhammed Ali'nin arkasında kim var?

Sisi'ye yakın isimler, protestoların arkasında Müslüman Kardeşler örgütünün olduğunu savunuyor.

Bazılarıysa Muhammed Ali'nin sadece bir kukla olduğunu iddia ediyor. Muhammed Ali'nin arkasında Sisi ile ters düşen yönetimden isimlerin olabileceği konuşuluyor.

356 gözaltı

Kahire merkezli Mısır Ekonomik ve Sosyal Haklar Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, cuma günkü gösterilerden bu yana 356 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Yabancı basına çağrı

Öte yandan Mısır makamları, uluslararası medyaya, "sosyal paylaşım sitelerine haber kaynağı gibi güvenmemeleri" çağrısında bulundu.

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