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Fitch otomotiv devlerini uyardı! Cezası ağır olabilir

Avrupalı araç üreticilerini emisyon hedefleri konusunda uyaran Fitch, hedefini tutturamayan şirketleri çok ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklarını duyurdu.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Fitch Ratings, Avrupalı araç üreticilerinin elektrikli araç üretimine geçişte zorluklarla karşı karşıya kalacaklarını ve elektrikli araçların kısa vadede bu üreticilerin karlılıkları üzerinde baskı yaratacağını bildirdi.

30 milyar euro'nun üzerinde para cezası ile karşı karşıya kalınabilir

Bununla birlikte Avrupalı araç üreticilerinin AB'nin karbon salınımı düzenlemelerine uyum ve para cezalarından kaçınmak için elektrikli araç satışlarının çok önemli olacağını ifade eden Fitch, "Elektrikli araçlarda Avrupalı üreticilerin emisyon hedeflerini 2021'e kadar yakalamaları için yeterli olmayabilir" değerlendirmesini yaptı.

Fitch, 2018-2021 arasında ilerleme sağlanmaması halinde Avrupa otomotiv sektörünün emisyon nedeniyle teorik olarak 30 milyar euro'nun üzerinde para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

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