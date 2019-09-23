Bir buçuk dönüm arazide yerli tohumdan bin bir çeşit ürün yetiştiriyor! Görenler hayrete düşüyor
MANİSA’da Eyüp Korkmaz isimli vatandaş, Spil Dağındaki Sultan Yaylasında bulunan bir buçuk dönümlük arazisinde yerel tohumlardan yetiştirdiği bin bir çeşit ürünle hem doğal hem sağlıklı yaşamı tercih etti.
Manisa’da emekli olduktan sonra çocukluğundaki domates tadını arayan Ayüp Korkmaz isimli vatandaş bir domatesle çıktığı yolda bugün bir buçuk dönümlük arazisinde hepsi yerel ve yerli tohumdan olmak üzere tamamen doğal bin bir çeşit ürün yetiştiriyor. Vatandaşları tornadan çıkmış gibi aynı ürünlerin tüketilmemesi noktasında da uyarıyor.
Kendine ait bir tohum envateri de oluşturan Korkmaz, kendi oluşturduğu bahçesinde Kızılderili domatesinden kabuklu domatese, mor patatesten kırmızı patatese, Padişah Kavuğu kabağından tespih mısırına, yumurta patlıcandan beyaz patlıcana, 80 çeşit fasulye ve barbunyaya kadar yüzlerce çeşit farklı ürün yetiştiriyor.
Bahçesinde hastalıkla mücadele konusunda ise Arap sabunu, sirke gibi yine tamamen doğal ürünlerle mücadele ettiğini kaydeden Korkmaz, “Bir buçuk dönüm alanda çeşit olarak bine yakın ürün var.
Her ürünün çok çeşitlerini göz önüne alırsak bine yakın çeşit var. 15 yıl önce bir tek domates, eski domatesin tadını arayarak yola çıktım. Domatesin arkasından biber, arkasından patlıcan derken salatalık, kabak. Ondan sonra çeşitleri derken bugün sadece 80 çeşit fasulye ve barbunya çeşidi var elimde” dedi.